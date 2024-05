Nargi esce dall’ombra di Festa: “La candidata a sindaco sono io”

“La candidata a sindaco sono io”. Ci tiene a precisarlo nel corso della sua prima uscita in pubblico l’ex Vicesindaca di Gianluca Festa Laura Nargi, quasi a voler uscire dall’ingombrante ombra del primo cittadino finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su appalti, concorsi e sponsorizzazioni. La stessa inchiesta che vede indagata anche Nargi. Ma l’unica donna in corsa per la fascia tricolore in città registra il pienone alla presentazione ufficiale delle sue liste SiAmo, Davvero e Viva la Libertà. “Vengo dall’amministrazione precedente e ne ho condiviso la visione di città che è sotto gli occhi di tutti e che le persone riconoscono con forza anche in questi giorni. E questa visione di città continuerò a condividere e a portare avanti” annuncia nella sala convegni del Viva Hotel, gremita in ogni ordine di posto.

Ovunque lo slogan “Laura c’è”, scelto come refrain della campagna elettorale dell’ex Vicesindaca. Al suo fianco i candidati delle liste che la supportano e i consiglieri uscenti, capeggiati dall’ex Presidente del Consiglio Comunale Ugo Maggio. A passare in rassegna i dieci punti del programma tra risultati raggiunti e da raggiungere: risanamento dei conti, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e decoro urbano, identità, futuro, inclusione sociale attraverso il potenziamento di servizi per famiglie, anziani e persone fragilità. E ancora uguaglianza, vivibilità, crescita del commercio locale e innovazione. “Grazie a noi la città è tornata a vivere e la comunità ha riscoperto la propria identità e il senso di appartenenza” continua ancora Nargi. Poi lo sguardo al cuore alle sua spalle: “Ci accompagnerà in questa campagna elettorale. È lo stesso che ci ha accompagnato nei cinque anni trascorsi ed è lo stesso cuore che metteremo nei prossimi cinque quando diventerò il primo sindaco donna di Avellino”.