Nargi chiarisce: “Nessun accordo con la Lega”

«Nessun accordo, politico o programmatico, formale o informale, è stato siglato tra la nostra coalizione civica e Lega. Quanto riportato sul suo profilo social dal candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Gengaro, ed in alcune dichiarazioni stampa sue e di altri esponenti dei partiti che lo sostengono, è la più classica delle fake news». Lo dichiara la candidata a sindaco di “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”, Laura Nargi.

«Spiace constatare come, ancora una volta, la normale dialettica democratica che dovrebbe contraddistinguere una campagna elettorale sia stata inficiata da strumentalizzazioni e forzature, in questo caso vere e proprie bufale, evidentemente figlie di un modo spregiudicato e scorretto di concepire la competizione politica». – aggiunge Nargi – La nostra è e resta una coalizione civica, fermamente a sostegno delle politiche di rilancio e difesa del ruolo del capoluogo, dell’Irpinia e del Mezzogiorno. Gengaro e i suoi hanno confezionato l’ennesimo autogol. Come ha chiarito la stessa Lega, in una nota del segretario provinciale, Salvatore Vecchia, la posizione ufficiale del partito di Salvini in questo ballottaggio è lasciare libero l’elettorato. Ringrazio comunque il responsabile Coesione, Sviluppo e Zes del Carroccio, Luigi Barone, per aver esortato gli elettori della Lega a votare per noi. – chiosa Nargi – Si tratta dell’ennesima conferma della bontà della nostra proposta programmatica per lo sviluppo della città».