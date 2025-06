Nargi: “Al lavoro fino all’ultimo giorno”. Il Prefetto: “20 giorni, poi lo scioglimento”

“Provo rabbia, delusione e tristezza, ma resto al lavoro fino all’ultimo giorno del mio mandato”. Il day-after il no al Bilancio Consuntivo, la sindaca di Avellino Laura Nargi ha escluso le dimissioni e specificato: “Continuerò a lavorare, senza sosta, fino all’ultimo giorno del mio mandato. È un impegno che ho preso con la città e che intendo onorare, a prescindere da tutto.”

“La notte mi ha portato qualche consiglio – ha continuato la fascia tricolore -. L’ho detto ieri, ho parlato con franchezza. Lasciatemi qualche ora per pensare, ma voglio dire ai cittadini che non smetterò di lavorare per la città, fino all’ultimo giorno del mio mandato. Lo rispetterò lavorando, anche oggi ne è la prova. Con il patto di collaborazione con la Prefettura rafforziamo la sinergia per una Avellino più sicura e già decorosa. Abbiamo il dovere di preservare la città, è un diritto dei cittadini. Lavorerò fino alla fine”.

Proprio il Prefetto Rossana Riflesso ha confermato che è stata inviata la diffida a Palazzo di Città per la mancata approvazione del bilancio. “È già stata notificata al Comune, che la notificherà ai consiglieri spero nel più breve tempo possibile. Se entro 20 giorni non verrà approvato il bilancio, o non verrà convocato il consiglio, procederò allo scioglimento del comune” sono state le parole della rappresentante territoriale di Governo.