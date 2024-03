Napoli on the road (a bordo di un furgone, naturalmente)

La prima impressione che le persone hanno, quando arrivano a Napoli, è quella di trovarsi in una città davvero unica, vivace e spumeggiante, dove davvero non ci si annoia mai. Ovviamente, quella che è la visione oleografica e romantica che ne hanno i turisti e i visitatori occasionali, è molto diversa dalle realtà.

Perché Napoli è una città movimentata, e chi vive e lavora qui lo sa bene. Il traffico e il caos sono il pane quotidiano, in particolare per chi si trova a percorrere le strade del Capoluogo partenopeo ogni giorno. Con il centro storico più esteso d’Europa, il dedalo di vicoli che caratterizza alcuni quartieri, e le grandi distanze che separano tra di loro le diverse zone della città, certamente la logistica non è semplice da gestire, in particolare per quelle aziende che si occupano di movimentazione merci.

Perché per un’impresa, piccola o grande che sia, avere a disposizione uno o più veicoli di portata superiore con i quali svolgere le diverse mansioni quotidiane, è fondamentale. Ma quando ci si muove in una città come Napoli, non è semplice scegliere il mezzo di trasporto giusto. L’ideale sarebbe avere la possibilità di scegliere tra differenti opzioni, e poter utilizzare, di volta in volta, il furgone più idoneo in base al tipo di lavoro da svolgere, e al percorso da seguire.

E per avere questo tipo di opportunità, le aziende della zona sanno di potersi rivolgere con fiducia al punto di noleggio furgoni a Napoli di AmicoBlu. Perché il renting è sempre la soluzione vincente, quando si tratta di veicoli commerciali, e affidarsi ad una realtà solida e di esperienza come quella AmicoBlu, rappresenta una garanzia per tutte le imprese che, realmente, vogliono fare la differenza rispetto ai competitors, e offrire ai propri clienti un’ampia gamma di servizi.

La flotta di veicoli commerciali di AmicoBlu, infatti, è assolutamente unica e variegata, con furgoni di portata differente e in grado di effettuare qualsiasi genere di trasporto, dalle merci più pesanti e ingombranti fino ai generi alimentari.

Ci sono i pratici furgoni di portata fino a 5 quintali, disponibili anche con alimentazione a metano ed elettrici, oppure i classici daily, dotati di sistema refrigerante, perfetti per il trasporto dei cibi ma anche per tutte quelle merci particolarmente delicate, che devono essere mantenute ad una temperatura controllata e costante. E poi, ancora, ci sono gli eccezionali cassonati a sponda idraulica, i furgoni a cassone aperto, fisso o ribaltabile, e tanti altri modelli.

Perché AmicoBlu mette a disposizione sempre gli automezzi più performanti, con formule davvero vantaggiose e flessibili. E le aziende ringraziano (non solo a Napoli).