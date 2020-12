Attualità Napoli, operazione “Santa Claus”: l’associazione di volontariato “Asso.Gio.Ca.” dona regali ai bambini bisognosi 19 Dicembre 2020

Prende il via Lunedì 21 dicembre alle 09:30 l’operazione “Santa Claus”, un’iniziativa ideata e promossa dall’associazione di volontariato napoletana “Asso.Gio.Ca”, con la collaborazione di attori, intellettuali e artisti campani e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli.

In un periodo di emergenza sanitaria, con una pandemia in corso, la XXIII edizione di “Dona in giocattolo” si svolgerà porta a porta, per non privare i bambini delle famiglie in stato di disagio economico e sociale, della gioia di ricevere un regalo.

Saranno consegnati, a partire da lunedì 21 dicembre, 400 giocattoli nuovi, raccolti e acquistati grazie anche al supporto di personaggi del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo vicini ad “Asso.Gio.Ca”.

La distribuzione dei doni inizierà dai bambini del quartiere forcella dove i Santa Claus saranno i carabinieri della Compagnia di Napoli Stella assieme ai volontari Asso.Gio.Ca..

Presenti all’evento il presidente dell’associazione Gianfranco Wurzburger e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala