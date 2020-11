“Napoli non è Avellino, va fatta zona rossa”: Walter Ricciardi non ha dubbi

“Non si tratta delle Regioni intere ma alcune aree metropolitane di Regioni in zona gialla sono già per me zona rossa. Lo dico in base della pressione di cui mi parlano i miei colleghi in quelle aree, in certi casi è insostenibile”.

Lo ha detto a Sky Tg24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. “Ci sono alcune aree metropolitane in cui gli ospedali sono totalmente intasati. Parlo anche di Napoli, ma non solo”, ha osservato Ricciardi che ha aggiunto: “Avrei messo Napoli in zona rossa già tre settimane fa. Napoli non è Avellino e presenta tutta una serie di rischi importanti per cui va fatto un lockdown per evitare le scene di affollamento e assembramenti che abbiamo visto e allo stesso tempo per dare fiato agli ospedali.

Negli ospedali – ha sottolineato Ricciardi – succedono cose incredibili e si vedono scene da guerra, come persone assistite con l’ossigeno nelle loro macchine. Questo non deve succedere in una zona gialla, se non è zona rossa quella in cui succedono queste cose qual è la zona rossa?”.