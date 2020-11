Cronaca Napoli, manifestanti in strada: Piazza Plebiscito presidiata dalle forze dell’ordine 13 Novembre 2020

Due manifestazioni di protesta sono in corso in questo momento a Napoli. Circa duecento manifestanti del settore mercatale hanno bloccato il traffico delle auto, protestando al centro della strada con vari striscioni. I mercatali chiedono ristori per il loro lavoro fermo.

In piazza Municipio il movimento di disoccupati sta invece protestando per le politiche del lavoro ormai ferme, e sulla necessità di ricorrere a una patrimoniale per garantire gli ammortizzatori sociali e ristori. A breve una manifestazione unitaria di diversi movimenti è prevista invece in Piazza Plebiscito, davanti all’ingresso della Prefettura, già presidiata da un imponente schieramento di forze dell’ordine in tenuta antisommossa.