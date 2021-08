Cronaca Napoli, brucia il campo Rom di Barra: l’allarme di Emergency 11 Agosto 2021

“Ci sono quasi circa 400 persone che non sanno dove dormiranno stanotte, abbiamo portato viveri e soccorsi, ora aspettiamo che le istituzioni intervengano al più presto”.

Così Emergency dopo il vasto incendio che, la scorsa notte, ha raso al suolo il campo rom di Barra, a Napoli, nei pressi di via Mastellone, per cause ancora da stabilire.

Al momento, spiega l’associazione, non si registrano feriti tra i circa 400 occupanti dell’insediamento, di cui almeno 100 minori evacuati nel cuore della notte. Al momento le persone sono state portate nella scuola Lotto G e I.C. 70 Marino S. Rosa di Ponticelli, ma non potranno rimanere per la notte.

“Conosciamo gli abitanti del campo, perché sono nostri pazienti e stiamo effettuando screening sanitari per capire se ci sono ustioni e intossicazioni, o se serve che qualcuno venga con noi in ambulatorio – dichiara Andrea Belfiore, coordinatore del progetto di Ponticelli di Emergency- . Insieme alle associazioni che lavorano con noi in quest’area, stiamo portando beni di prima necessità, acqua e viveri per affrontare il caldo di queste ore. Ma ci chiediamo dove dormiranno questa notte queste persone? Dove andranno i bambini? Aspettiamo che le istituzioni intervengano velocemente per trovare una soluzione”.