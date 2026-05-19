Nacca: “Qualità dell’aria e mobilità sostenibile, Avellino deve cambiare passo”

Si è tenuto ieri sera, presso il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Piazza Libertà ad Avellino, l’incontro dal titolo “La città che verrà”, appuntamento dedicato ai temi del verde urbano, dell’acqua pubblica e della casa. All’iniziativa hanno preso parte la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della IV Commissione Politiche dell’Unione Europea, Virgilio Caivano, presidente del coordinamento nazionale dei piccoli comuni italiani, insieme ai candidati al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco del fronte progressista Nello Pizza.

Nel corso del dibattito, Pasquale Luca Nacca ha posto l’attenzione soprattutto sul tema della qualità dell’aria e della mobilità urbana, evidenziando le criticità ambientali che interessano Avellino e l’intera Valle del Sabato. “Sicuramente bisogna rivedere l’aspetto legato alla qualità dell’aria, perché purtroppo Avellino — in particolare, ma in generale tutta la Valle del Sabato — è in una posizione orograficamente particolare: è circondata da colline e montagne. Questo fa sì che non ci sia un ricambio d’aria sufficiente a garantire l’abbattimento delle polveri sottili e di altri inquinanti”, ha spiegato Nacca.

Da qui la necessità, secondo il candidato pentastellato, di mettere in campo interventi mirati per limitare l’impatto ambientale e tutelare la salute pubblica: “Servono una serie di provvedimenti per evitare che questi e ulteriori elementi chimici si riversino nell’ambiente e possano causare problemi respiratori e non solo alla popolazione”. Tra le priorità indicate anche la revisione del Piano urbano della mobilità sostenibile, alla luce delle difficoltà legate al traffico cittadino: “In questi giorni, anche a causa dei lavori in corso, per attraversare Avellino da una parte all’altra si impiega anche mezz’ora o un’ora. Aumentando la disponibilità e l’efficienza del trasporto pubblico si può ridurre l’uso dell’auto privata e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare degli autobus”.