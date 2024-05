Musica, storia, cinema e teatro: gli alunni del Perna-Alighieri alla riscoperta della figura di Carlo Gesualdo

Riscoprire la figura di Carlo Gesualdo, il “Principe dei musici”. E’ questa la mission del progetto “Carlo Gesualdo. La musica, la passione, il dolore” promosso dall’Ic Perna-Alighieri di Avellino guidato dalla dirigente scolastica Amalia Carbone.

Sei aree tematiche legate all’opera e alla vita del “Principe dei musici” con lo scopo di ricostruire alcuni passaggi storici e artistici nei territori di Gesualdo e Taurasi. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto e include anche attività di “visiting”. Prevista, infatti, la collaborazione con il Teatro S. Carlo di Napoli – “Complessità e bellezza del microcosmo teatrale”, il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino “Gli strumenti e i repertorio tardo rinascimentale”, l’APS Carlo Gesualdo “Il patrimonio storico iconografico del Principe Carlo Gesualdo”, lo Zia Lidia Social Club “Laboratorio cinematografico e multimediale”; il Maestro Gennaro Vallifuoco “Laboratorio di scenografia” e l’APS INFOIRPINIA “I luoghi del Principe dei musici”.

“Si tratta di un progetto molto ambizioso che intreccia competenze diverse – dettaglia la dirigente scolastica Carbone -. Lavoreremo infatti con l’Università Federico II di Napoli per quanto riguarda la storiografia, con la dottoressa Mancusi per la documentazione visiva, inoltre col maestro Vallifuoco realizzeremo una rappresentazione finale con i ragazzi”. A essere coinvolti non solo gli alunni del percorso a Indirizzo musicale ma anche quelli a indirizzo ordinario. “Siamo partiti due settimane fa con la visita al Teatro San Carlo – racconta la dirigente scolastica -. Dopo la pausa estiva riprenderemo a settembre per poi concludere il tutto nel mese di novembre. I ragazzi si sono davvero immersi in questo clima particolare e ci tengo a ringraziarli insieme ai docenti e ai loro genitori”.

Il progetto coinvolge i Comuni di Gesualdo, Taurasi, Conza della Campania, Venosa, è realizzato con fondi di cui al Bando SIAE 2023 – Sezione MUSICA ed è promosso con il patrocinio morale dell’Ente Provincia di Avellino.