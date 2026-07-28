La musica dell’Hirpus Clarinet Ensemble in concerto nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Compsa

In uno scenario suggestivo e rievocativo come il Parco Archeologico di Compsa la magia e la bellezza della musica dell’Hirpus Clarinet Ensemble, compagine musicale composto da soli clarinetti e diretta in maniera impeccabile dal maestro Marco Martone. Il concerto si è tenuto nell’ambito del tredicesimo Festival Goleto a cura del Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Conza della Campania Raffaele Cantarella e i ragazzi dell’associazione Gioventù Conzana, ha introdotto il concerto il Presidente del Rotary avvocato Amato Verderosa.

L’orchestra composta da oltre 30 elementi e con la particolarità di abbracciare l’intera famiglia di clarinetti, dal piccolo Lab al clarinetto contrabbasso in Sib, un ensemble composto da maestri e da studenti, magnificamente amalgamati.

Un repertorio variegato, un viaggio musicale tra classici, composizioni moderne e bellissime colonne sonorecinematografiche, il maestro Marco Martone, gran mattatore della serata, ha ricordato l’importanza della necessità di trasmettere ai giovani musicisti la passione per la musica, da qui l’idea di un’orchestra in cui si affiancano “maestri” e “alunni”.

Si sono alternati pezzi musicali d’orchestra a brani solisti coinvolgendo volta per volta i più giovani, il numeroso pubblico presente ha gradito tantissimo questo calibrato mix.

Ad impreziosire la serata la presenza della cantante soprano lirico Antonella Carpenito che ha deliziato il pubblico sia con un repertorio classico che con brani tratti da colonne sonore di film memorabili.

Il messaggio lanciato dall’Hirpus Clarinet Ensemble è quello che punta diritto alla valorizzazione dei giovani talenti musicali della nostra terra dell’Irpinia, in un proficuo lavoro e mix di maestri e alunni.