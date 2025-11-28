Musica e formazione audiovisiva, ad Atripalda il videoclip del brano “Aquilone” di Antonio Scafuri

Atripalda – Sabato 29 novembre alle ore 19:30 presso il Mercato Nero sarà presentato “Aquilone”, il videoclip realizzato per l’omonimo brano del cantautore irpino Antonio Scafuri. Un lavoro capace di unire musica d’autore e formazione audiovisiva e che vede studenti del liceo, impegnati in percorsi di discipline audiovisive e multimediali, rendersi protagonisti di un’esperienza concreta di produzione sul campo. Il progetto, frutto della sinergia tra Caos APS e InsideITA con produzione esecutiva Imelda Production, ha coinvolto infatti i giovanissimi nella realizzazione di un videoclip musicale. Gli studenti hanno collaborato in tutte le fasi del lavoro audiovisivo, dalla scrittura alla post-produzione, sotto il coordinamento generale di Rosaria Carifano e con il supporto ai reparti di Stefano Bergamino, Gaia Troisi, Lorenzo Di Paola e Giovanni Guacci.

Lo spunto è nato dall’intensa ballad “Aquilone”, contenuta nel primo album di Scafuri “Scusate il ritardo” uscito la scorsa primavera, che il cantautore presentò a scuola durante un reading. I ragazzi, colpiti dall’intensità della prosa poetica, scelsero di cimentarsi autonomamente in un contributo visivo capace di raccontare attraverso le immagini le emozioni della canzone. Il risultato è stato entusiasmante e ha avuto la capacità di raccontare come le nuove generazioni siano sensibili e aperte al mondo dell’arte e alle sue implicazioni. Durante la realizzazione del videoclip infatti, gli studenti hanno dovuto confrontarsi con il concetto di resa della “mancanza”, punto focale della produzione di Scafuri e hanno accettato la sfida di rendere visibile ciò che spesso si cela infondo al cuore di ciascuno di noi. Nel cast, in ordine d’apparizione, compaiono Mariarosaria Belmonte, Antonio Scafuri, Miriam De Cristofaro, Bianca Fenizia, Ersilia Di Grezia, Lorenzo Acierno, Alessandro Troisi, Stefano Bergamino, Giovanni Guacci e Roberto Troisi. La sceneggiatura è firmata da Aurora Madeo e Martina Montano, la regia da Aurora Madeo e Alice Savarese, anche aiuto regia; operatrice macchina Helen Imbimbo; segreteria d’edizione Benedetta Aufiero, Giorgia Picariello e Sabrina Farese; fotografia di scena affidata a Giorgia Picariello e Sara Vespasiano; montaggio a avellcura di Stefano Bergamino e Alice Savarese.