Musica e riflessione: Andrea Pinto e Sonic Muse ETS in scena a “Fuori tutt – È festa d’Aprile”

Il 25 aprile, in occasione della celebrazione della Liberazione, si è tenuto al Parco delle Acacie di Atripalda l’evento “Fuori tutt – È festa d’Aprile”, promosso da ARCI Avellino, con la partecipazione di realtà sindacali, associazioni culturali e giovanili, forze sociali e realtà del territorio, uniti in un percorso comune per rendere vivo e attuale l’antifascismo.

Una giornata all’insegna della memoria, della resistenza e della libertà, che non solo ha celebrato la storia, ma ha guardato anche al futuro delle liberazioni possibili di oggi e domani. L’incontro, all’aperto e in comunità, è stato un momento di riflessione collettiva, di lotta contro ogni forma di discriminazione e di celebrazione della speranza.

Andrea Pinto, cantautore, poeta e fondatore della Sonic Muse ETS, ha presentato un concerto raccolto e suggestivo, intrecciando musica e poesia in un racconto capace di evocare profonde emozioni e di rinnovare il messaggio di libertà. La sua esibizione ha

aggiunto un tocco di riflessione e musica, in perfetta armonia con lo spirito della manifestazione.

Sul palco si sono alternati diversi artisti, offrendo al pubblico una varietà di suoni e linguaggi musicali che hanno arricchito l’intera manifestazione. Sonic Muse ETS ha partecipato all’evento come realtà culturale che, nata nelle periferie di Avellino, si distingue per il suo spirito inclusivo e libero.

Il concerto è stato solo una delle tante attività che hanno animato la giornata, che ha visto anche letture di testi antifascisti, testimonianze e momenti di riflessione collettiva. Un pranzo di comunità, durante il quale ogni partecipante ha portato qualcosa da condividere, ha rappresentato un’occasione di incontro e di condivisione tra tutti i presenti.

Il 25 aprile è stato così una giornata di resistenza e di riflessione, un’occasione per trovarsi, riconoscersi e restare umani, nel segno della libertà che è per tutti, o non è.

In collaborazione con la Rete Pace e Disarmo, che unisce realtà sociali e culturali da tutta Italia, il programma ha offerto molteplici occasioni per approfondire temi cruciali legati alla pace, alla giustizia e alla libertà.