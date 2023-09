Muore sul lavoro a 61 anni, era di Mirabella Eclano

Ennesima morte bianca in Italia. Un 61enne è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’uomo è stato schiacciato da un palo mentre si trovava con due colleghi in un campeggio a Montecreto, in provincia di Modena. E’ stato colpito da un palo della linea telefonica che doveva essere sostituito. La vittima e i suoi colleghi avevano tagliato i rami degli alberi cresciuti intorno al sostegno, all’improvviso il palo è caduto e ha centrato il 61enne, che indossava il casco.

L’uomo era originario di Mirabella Eclano: nato a Caracas, nel Venezuela, si era poi trasferito in provincia di Benevento. Lunedì la Procura di Modena affiderà l’incarico dell’autopsia.