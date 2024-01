Giovane di Taurasi muore durante l’allenamento in palestra

Tragedia a Maddaloni (CE): un 29enne di Taurasi, militare presso la caserma “Magrone” è deceduto mentre era in palestra per il consueto allenamento.

Sull’accaduto sono ancora in corso accertamenti ma le ipotesi convergono al momento sul decesso per cause naturali.

La drammatica vicenda si è verificata intorno alle 19 di ieri. Il giovane militare (N.C. le sue iniziali), si stava allenando nella palestra “Energy Planet” di Maddaloni quando ha avuto il malore ed è deceduto sotto gli occhi increduli di molti altri avventori della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato al suolo durante gli esercizi. I presenti, tra cui istruttori ed altri utenti, hanno subito cercato di soccorrerlo ed allertato il 118. Ma nonostante l’arrivo tempestivo degli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza ed i tentativi di rianimazione, purtroppo per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

Dolore e sconcerto nella comunità di Taurasi e tra i commilitoni della caserma Magrone dove il giovane stava seguendo il corso della Scuola di commissariato dell’Esercito.