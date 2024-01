Muore al Pronto Soccorso, domani i funerali: non ci sarà l’esame autoptico

AVELLINO- Non ci sarà il riscontro autoptico sulla salma della quarantaseienne A.P, deceduta in mattinata a distanza di ventiquattro ore dall’arrivo al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino.

I familiari della donna hanno infatti richiesto il rilascio della salma della loro congiunta alla struttura Ospedaliera. Per cui, l’esame che era stato sollecitato dallo stesso primario del Reparto del Pronto Soccorso per accertare le cause del decesso (considerato che dagli accertamenti eseguiti nelle ventiquattro ore di ricovero non era emerso nulla di grave) non ci saranno.

L’ultimo saluto alla quarantaseienne si svolgerà domani alle 15:30 nel Duomo di Avellino. Tantissimi i messaggi di cordoglio ai familiari.

La donna era mamma di due figli ed era molto apprezzata nella città capoluogo.

Era giunta ieri mattina al Pronto Soccorso del Moscati accusando forti dolori addominali e problemi gastrointestinali. In mattinata però il suo cuore si è fermato per cause che restano un mistero.