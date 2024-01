Muore 24 ore dopo l’arrivo al Pronto Soccorso: ci sarà riscontro autoptico

Muore a distanza di ventiquattro ore dal ricovero al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. La tragedia di una quarantaseienne napoletana da tempo trasferita nella città capoluogo. Ci sarà un accertamento medico legale, un riscontro autoptico che è stato sollecitato dallo stesso Reparto alla Direzione Sanitaria per chiarire le cause che hanno portato al decesso della donna. Al momento del suo arrivo al Pronto Soccorso la donna aveva lamentato dolori e una sintomatologia di vomito e diarrea. Dagli accertamenti strumentali eseguiti dai medici del Reparto non sarebbero però emerse patologie o problematiche gravi. Per questo sarà importante per chiarire le cause della morte, sopraggiunta nella mattinata di oggi, il riscontro autoptico che sarà affidato alla stessa Area di Medicina Legale e Tanatologia della Città Ospedaliera. Grande cordoglio per la tragedia e una morte che, almeno per ora resta un mistero.