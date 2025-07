Mugnano, furto sventato a una banca: indagini in corso per individuare i responsabili

Mugnano del Cardinale (AV) – Nella nottata i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno sventato un furto presso la Banca Intesa San Paolo in via Vittorio Emanuele. Il tempestivo intervento ha messo in fuga due soggetti, con viso coperto e guanti, che, giunti sul posto con altri complici a bordo di autovettura di colore nero, dopo aver forzato la porta di ingresso erano entrati nell’istituto di Credito. L’attivazione dell’allarme e il successivo intervento dei militari ha evitato ulteriori danni.

Nulla è stato asportato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.