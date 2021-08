Mugnano del Cardinale, gatto torturato ed ucciso

Sdegno totale davanti all’orrore del gatto rosso torturato e poi probabilmente impalato con un bastone che ha trovato la morte tra atroci sofferenze a Mugnano del Cardinale, nei pressi dell’uscita del casello di Baiano, in una stradina utilizzata da molti amanti della corsa campestre.

Un corridore ha segnalato, con tanto di foto, una macabra scoperta: un gatto morto dopo essere stato torturato.

Per questo motivo l’associazione italiana difesa animali ed ambiente ha inviato questa mattina alla procura di Avellino una denuncia per la morte violenta del gattone rosso per violazione dell’articolo 544 del codice penale.

Duro il commento del presidente di AIDAA Lorenzo Croc :”Di fronte ad immagini come quelle del gatto rosso torturato ed ucciso non posso che provare orrore allo stato puro, faremo quanto in nostro potere per assicurare questi criminali alla giustizia, anche sapendo che alla fine, semmai saranno trovati se la caveranno con poco, gesti come questi ci fanno capire come è importante che le pene per gli assassini di animali siano molto, ma molto piu severe di quelle oggi vigenti”.