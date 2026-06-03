Mubi Summer Edition, dal 15 giugno tornano i laboratori del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale

Il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone, grazie al consueto cartellone estivo “Mubi Summer Edition” propongono iniziative educative e ricreative, attraverso le quali, entrambe le strutture mettono a disposizione delle famiglie i loro spazi, trasformandoli in un luogo di gioco e apprendimento per bambini e ragazzi. L’offerta laboratoriale, prevista nei mesi di giugno e luglio, vuole offrire un’esperienza immersiva tra storia, arte, lettura, scienze, cinema ed editoria, unendo socializzazione ed educazione al patrimonio culturale locale. Quest’anno le attività si svolgeranno a partire dal 15 di giugno fino al 24 di luglio. Entrambe le strutture proporranno un proprio programma di laboratori, in modo tale da dare doppia opzione alle famiglie, le quali potranno scegliere tra le

attività proposte dalla Biblioteca o dal Museo irpino.

MUBI SUMMER EDITION – 15 GIUGNO /24 LUGLIO

Fascia di età 6-10 anni

PROGRAMMA ATTIVITA’ BIBLIOTECA:

Lunedì , ore 10.30-12.30 – Sezione Ragazzi.

Cinema d’estate.

Una “fresca” proiezione di film di animazione e non, per affrontare le calde

mattine dell’estate avellinese ( Proiezione cinematografica in SALA XL)

Martedì – ore 10.30-12.30 – Biblioteca Provinciale.

Il detective delle piante.

Nel giardino della Biblioteca i bambini impareranno

come classificare una pianta e scoprirne così l’identità partendo dall’osservazione

delle foglie inoltre si cimenteranno anche nella realizzazione di un semenzaio.

Mercoledì, ore 10.30-12.30 – Sezione Ragazzi.

Esprimi un desiderio.

Un laboratorio di lettura creativa; dopo la lettura di un albo illustrato i bambini

con l’ausilio di cartoncini, colori, forbici e fustelle potranno creare un acchiappa

sogni.

Giovedì – ore 10.30-12.30 – Mediateca e Emeroteca.

I mezzi di comunicazione: dalla carta stampata ed internet.

La storia attraverso il materiale cartaceo dell’Emeroteca, con la visione di un film.

Venerdì – ore 10.30-12.30 – Sezione Ragazzi.

Ti sfido! Crea il tuo gioco da tavolo e diventa campione.

MUBI SUMMER EDITION – 15 GIUGNO /24 LUGLIO

Fascia di età 6-10 anni

PROGRAMMA ATTIVITA’ MUSEO IRPINO:

Martedì, ore 10.30-12.30, Museo Irpino -Palazzo della Cultura,Sez.

Archeologica

MISTERO AL MUSEO. Indizi, prove ed enigmi da scoprire

Un mistero da risolvere attende i partecipanti. Attraverso indizi da interpretare,

prove da superare ed enigmi da decifrare, dovranno scoprire l’identità di un

personaggio misterioso nascosto tra le sale del Museo.

Mercoledì, ore 10.30-12.30, Museo Irpino – Palazzo della Cultura, Sez. Archeologica

ANIMALI NASCOSTI. Scopri e racconta gli animali del Museo

Diversi animali, reali e fantastici, abitano tra le sale del Museo. Trovarli sarà la

prima missione. La seconda avrà come obiettivo la creazione di un piccolo

catalogo illustrato in cui descrivere, raccontare e disegnare gli animali “nascosti”

arrivati fin qui direttamente dal Passato!

Giovedì, ore 10.30-12.30, Museo Irpino – Complesso monumentale Carcere

Borbonico, Sez. Irpinia.

CODICE MUSEO. Alla scoperta di antiche scritture

Un viaggio insolito tra le sale del Museo per imparare a scrivere al contrario

come gli antichi Osci, far emergere le lettere monumentali dei Romani e decorare

le iniziali con l’eleganza degli scribi medievali. Un’avventura nel tempo per

scoprire, giocando, il super potere della scrittura!

Venerdì, ore 10.30-12.30, Museo Irpino – Complesso monumentale Carcere

Borbonico, Mostra.

A PASSO DI MOSTRA. Giochiamo con la storia del Museo

Dalle scoperte dell’Ottocento all’inaugurazione del Palazzo della Cultura, i bambini superano quiz e indovinelli tra reperti, libri antichi e storici quotidiani. Una sfida a tappe per riscoprire, divertendosi, la nascita del Museo Irpino. Pedine umane e un maxi dado saranno protagonisti in un avvincente gioco dell’oca lungo due secoli! Ogni GIOVEDI’ della settimana sarà dedicato alla fascia di età tra gli 11 e i 16 anni con Mubi teen’s, diverse attività laboratoriali, che si terranno durante il pomeriggio, a partire dalle 17.00 fino le 19.00.

ATTIVITA’ BIBLIOTECA

Giovedì 18 giugno, Sezione ragazzi

Viaggio nel mondo del libro. Mappa, segnatempo e taccuino per un viaggio nell’affascinante mondo del libro, potrete conoscere i protagonisti e le fasi di ideazione, creazione e restauro del libro. Sapete cos’è un ex-libris? venite a scoprirlo.

Giovedì 25 giugno, Mediateca e Emeroteca.

I mezzi di comunicazione: dalla carta stampata ed internet.

La storia attraverso il materiale cartaceo dell’Emeroteca, con la visione di un

film.

Giovedì 2 luglio Biblioteca Provinciale.

Scopri il mestiere del bibliotecario. Attraverso le specifiche attività come inventariazione, collocazione e catalogazione dei libri ma anche con la partecipazione attiva al prestito e alle ricerche bibliografiche offriamo ai ragazzi la possibilità di conoscere il lavoro più bello del mondo.

ATTIVITA’ MUSEO IRPINO

Giovedì 9 luglio, Museo Irpino, Palazzo della Cultura, Sez. Archeologica

Il museo a fumetti. Laboratorio di fumetto

Può una statua antica diventare la protagonista di un fumetto? Secondo noi sì! Sarete proprio voi a lasciarvi ispirare da una delle opere esposte nelle sale del Museo e a creare una graphic novel, guidati da illustratori esperti che vi condurranno nel fantastico mondo del fumetto.

Giovedì 16 luglio, Museo Irpino, Complesso monumentale Carcere Borbonico, sez. Pinacoteca

Algoritmi ad arte. Laboratorio di arte e IA

Un dipinto che si anima, storie che si intrecciano, volti che cambiano espressione grazie all’Intelligenza Artificiale! Un’attività per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’IA, scoprire nuovi strumenti digitali e trasformare le opere d’arte in animazioni creative.

Giovedì 23 luglio, Museo Irpino, Complesso monumentale Carcere Borbonico, sez. Scientifica

Hackers scientifici. Smonta la realtà nel laboratorio del Museo

Lontano dalle classiche lezioni teoriche, i giovani partecipanti toccheranno con mano le leggi della fisica e della chimica attraverso esperimenti interattivi e sfide di logica applicate agli oggetti di uso quotidiano. Un’opportunità unica per stimolare il pensiero critico e scoprire come la scienza sia, in realtà, il motore invisibile che modella il nostro mondo.

Per info e prenotazioni:

www.museoirpino.it

info@museoirpino.it

0825 790539 – 790733 (Museo)

www.bibliotecaprovincialecapone.it

bibliotecaprovincialecapone@provincia.avellino.it

0825 790526 – 790515 (Biblioteca)