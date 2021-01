Politica Movimento Nazionale contro le chiusure ad oltranza: “I nostri ragazzi hanno bisogno dello sport” 15 Gennaio 2021

La nota di Movimento Nazionale: “Il protrarsi delle restrizioni riguardanti il mondo dello sport, adottate dal governo per fare fronte alla pandemia, ha suscitato il commento di Ivano Manno, portavoce del Movimento Nazionale: “Oggi sport e attività fisica sarebbero più che mai importanti, soprattutto per i nostri giovani. Lo sport e la competizione, sono la base affinchè bambini e ragazzi prendano confidenza con il proprio corpo e socializzino per crescere sani, onesti e leali.”

Prosegue Manno: “Diversamente, la chiusura ad oltranza di palestre, piscine ed impianti sportivi, provoca sì conseguenze alla salute fisica, ma anche psicologica, inducendo i più giovani ad assumere abitudini sbagliate. Attività ben poco edificanti attraggono i più giovani, influendo drasticamente sul loro sviluppo e benessere. Immobilità, ignavia, indolenza, paralisi mentale sono pericoli seri, in agguato in ogni casa, famiglia.”

Conclude il portavoce del Movimento Nazionale: “Siamo convinti che, pur nel rispetto di alcune norme di buon senso, lo sport debba ripartire subito! Sosterremo, a tal proposito, alcune iniziative di associazioni di promozione sociale e sportive, come “NoiAbili” e “ConfSinau”, finalizzate a sensibilizzare la politica sulla tematica.”