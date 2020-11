Attualità Movimento Disabili Campania, il bilancio delle attività amministrative 10 Novembre 2020

La nota di Giovanni Esposito: “Come Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili desidero tracciare un bilancio delle attività amministrative svolte dell’ultimo periodo che ritengo molto proficuo per il Coordinamento che ho l’onore di rappresentare in Campania di cui ringrazio tutti i miei validi Coordinatori e Vice oltre ai collaboratori di cui ho piena fiducia nel loro oneroso operato, e di questo onore immenso devo ringraziare anche il presidente nazionale del Mid col quale mi scuso per qualche piccola imperfezione ma che ritengo abbia un cuore grande che ha rivolto ai diversamente abili come me , un esempio per tanti di noi che desideriamo affermare i nostri diritti, il quale devo ringraziare anche per aver creduto in me, un credo da parte mia sempre ricambiato. Sabato mattina insieme al Coordinamento a una manifestazione organizzata dall’Asi Associazioni Sportive Italiane Comitato zonale Avellino, Caserta e Benevento ho potuto ben affermare in piazza che lo Sport è vita ed è in certi versi anche salute ed è un diritto che deve essere garantito sempre soprattutto per le discipline che diventano terapeutiche per i diversamente abili. Proprio in quell’occasione abbiamo ricevuto in donazione dall’ Asi 150 mascherine che abbiamo deciso di donare seppur in misura minima non solo ai nostri iscritti ma anche ad alcune associazioni che in questo periodo con gran senso di responsabilità e con alto rischio per il contagio stanno garantendo assistenza e vicinanza oltre che inclusione sociale e aggregazione ai diversamente abili. Difatti ho potuto incontrare la Coooperativa Effata Apriti Onlus con sede in Prata P.U. di cui ringrazio la Presidente Patrizia Pastore, la Ets Autismo e persone svantaggiate presieduta dalla Dott.ssa Simona Guacci e infine l’Associazione Acv Enzo Aprea di Atripalda presieduto dal presidente Francesco Fioretti di cui ho la fortuna di farne anche parte dove ho conosciuto tanti amici a cui ho potuto consegnare i presidi , che saranno distribuiti ai volontari e utenti , all’operatrice Tiziana Di Dio che ritengo persona sensibile e dal cuore grande nobile e ricco di umiltà rivolto sempre a chi come me ha una disabilità, ringraziando comunque il presidente amico Franco Fioretti che mi ha dato questa grande possibilità di vivere la sua realtà e che ringrazio. Cosi in una nota il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito”.