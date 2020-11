Attualità Movimento Disabili, accordo con l’associazione Biancoverdi Insuperabili di Atripalda 2 Novembre 2020

Siglato il protocollo di intesa di collaborazione nell’affermazione dei diritti dei disabili tra il Coordinamento Campania del Movimento Italiano Disabili nella persona del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito e l’Associazione Aps Biancoverdi Insuperabili di Atripalda della durata di un anno.

L’obiettivo del protocollo è di impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti, stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive; organizzare giornate di eventi e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Soddisfatto il Coordinatore Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito che ringrazia la Presidente Emilia De Blasi e tutto il Consiglio Direttivo dell’ Associazione del quale ne faccio anche parte per aver accettato la proposta di collaborazione per un fronte comune incentivando anche la passione per lo Sport anche attraverso l’inclusione sociale, auspicando di poterci ritrovare tutti insieme presso il settore a noi dedicato allo Stadio Partenio Lombardi .