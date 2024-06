Movimento Cinque Stelle supera il venti per cento: Sarno al quinto posto

Quattrocentomila voti per il Movimento Cinque Stelle in Campania, 408.219 precisamente, con un 20,73% . I dati sono relativi ancora ad un numero di sezioni (5802 su 5828). Nella Circoscrizione Meridionale gli eletti dovrebbero essere due (ma non si esclude un terzo per i resti). Al quinto posto in Campania la candidata irpina, Maura Sarno con più di tredicimila preferenze ottenute. Si attendono ora i dati ufficiali.

TRIDICO PASQUALE50.752

DELLA VALLE DANILO26.584

DE VITA LAURA20.981

SIBILIO MAURIZIO16.820

SARNO MAURA13.043

PALMISANO VALENTINA11.405

MANCINO LELIO 9.829

GAUDIANO FELICIA7.810

COPPOLA ANNUNZIATA7.622

FURORE MARIO6.895

STELLA FABIO2.637

CORNELI VALENTINA2.172

SILVESTRI GAIA1.419

RUGGIERO FRANCESCA 1.110

LABARILE MARIA ANNA1.021

DI PALMA RICCARDO1.020

INCAMPO VINCENZO930

BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 257