Movida violenta ad Ariano: 27enne pestato a sangue

Torna la movida violenta ad Ariano Irpino dopo qualche anno tranquillo ecco che il divertimento tra i locali notturni e la socialità tra le strade e le piazze si trasformano nuovamente in risse e pestaggi.

Almeno due gli episodi registrati in una sola notte.

Quello più grave sembra un vero e proprio pestaggio: un 27enne di San Sossio Baronia è stato picchiato con calci e pugni e lasciato a terra, in piazza Plebiscito, in una pozza di sangue, da un branco di ragazzi per motivi ancora non chiari. Poi qualcuno ha chiamato i soccorsi ed il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Frangipane. Ha riportato lesioni varie soprattutto al volto ed alla testa.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Ariano che stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per ricostruire i fatti. Nonostante piazza Plebiscito fosse affollata in quelle ore, pare che nessuno abbia visto nulla e reso testimonianza.

In ospedale anche altri due giovani con contusioni non gravi ma, come detto, si tratterebbe di episodi successivi, piccole risse avvenute dopo il pestaggio del ragazzo di San Sossio. Gli inquirenti stanno lavorando per capire se i fatti sono collegati e soprattutto per individuare gli autori del brutale pestaggio.