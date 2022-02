Movida a Montesarchio, giovani con armi e droga: operazione dei carabinieri

Controlli alla movida e agli ingressi delle scuole superiori di Montesarchio da parte dei carabinieri. Operazione finalizzata principalmente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed all’osservanza delle misure emanate in materia di contenimento della pandemia.

Segnalazione amministrativa per persone quali assuntori di stupefacenti, individuate nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Montesarchio ed al sequestro complessivo di 13 grammi tra cocaina, hashish e marijuana.

Segnalati anche un soggetto in possesso di sostanza stupefacente, confezionata in bustine per un quantitativo complessivo di 3 grammi ed altri 2 soggetti con un coltello a serramanico.