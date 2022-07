Movida, controlli serrati delle forze di polizia nel centro città. Il bilancio dei servizi mirati disposti dal questore di Avellino – con l’impiego di tutte le forze di polizia e nel quadro delle valutazioni eseguite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – è il seguente, per quel che concerne il fine settimana: sottoposti a controllo 92 veicoli, 149 persone e 10 esercizi pubblici; contestate 5 violazioni al codice della strada, nonché, a carico di gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, violazioni della normativa fiscale e sul lavoro, nonché dell’ordinanza sindacale n. 295 del 30 giugno.

Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza sono scesi in campo nelle ore notturne per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle ordinanze e regolamenti comunali e prevenire in tal modo degenerazioni lesive dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei cittadini.