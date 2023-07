Movida in città, controlli della Polizia anche col camper a Piazza Libertà

Nel prosieguo dei servizi straordinari di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, anche nella giornata di sabato 15 c.m. sono stati posti in essere pianificati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ma soprattutto volti a contrastare ed arginare episodi illegali correlati alla movida cittadina. I servizi hanno avuto luogo in pieno centro città dove insistono la maggior parte di pub e locali commerciali che costituiscono luogo nevralgico di aggregazione. In particolare il dispositivo di sicurezza adottato per la cosiddetta movida, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e della Polizia Municipale che hanno attuato presidi fissi in diverse zone del centro cittadino. In particolare, è stata impiegata, in Piazza Libertà, una stazione mobile “camper” della Polizia di Stato quale rassicurante momento di visibilità istituzionale nonché punto di contatto per qualsiasi esigenza dei numerosi cittadini presenti il sabato sera ad Avellino.

L’adozione dei citati servizi ha consentito di:

• identificare nr. 236 persone delle quali 5 risultate con pregiudizi di polizia a carico;

• controllare nr. 138 autovetture;

• contestare nr. 09 violazioni al Codice della strada.

• contestare nr. 1 illecito amministrativo di omessa comunicazione di beni viaggianti

In particolare, sono state controllate nr. 3 persone pregiudicate, di cui una destinataria di avviso orale del Questore, che, con fare sospetto, si trovavano nei pressi di un veicolo. Il destinatario della suddetta misura di prevenzione è stato segnalato per violazione delle prescrizioni.

Inoltre, nella giornata di venerdì 14 c.m., sono stati effettuati specifici servizi di controllo amministrativo, disposti con ordinanza del Questore, ad esercizi commerciali di questo capoluogo, mediante l’impiego di personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, con il concorso di personale della Polizia Municipale di Avellino.

Nel corso dei predetti servizi sono stati sottoposti a controllo amministrativo nr. 2 attività di bar ristorazione e sono stati monitorati nr. 8 esercizi per la diffusione di musica sonora.