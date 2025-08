Mostra “Avellino sotto il manto dell’Assunta”

L’ Alzata del Pannetto, avvenuta il 26 Luglio, ha decretato l’inizio della FestaPatronale di Avellino dedicata all’ Immacolata, Assunta in Cielo.

Per l’occasione, l’ Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione comunica che a partire da oggi, 1 agosto, sarà inaugurata presso la Chiesa dell’ Immacolata Concezione, sita nella piazza Duomo di Avellino, la mostra dal titolo “Avellino sotto il Manto dell’ Assunta”, in cui saranno esposte iconografie, documentazioni storiche e file multimediali che permetteranno ad ogni visitatore di fare un vero e proprio tuffo nel passato, entrando a stretto contatto con la storia dell’ Arciconfraternita dell’ Immacolata e della festa Patronale di Avellino, che sono parte integrante della storia di Avellino stessa, occasione importante per il territorio locale che consentirà a qualunque cittadino di poter rafforzare le proprie radici e di far acquisire il “senso di appartenenza” alle giovanissime generazioni.

Avellino sotto il Manto dell’ Assunta non è un titolo fine a se stesso, ma un atto d’amore e di affidamento che nei secoli gli avellinesi e irpini hanno fatto alla Celeste Patrona: “essere sotto al Tuo Celeste Manto, per noi è tutela e vanto”. Quello stesso popolo che non si stanca mai di chiedere a gran voce il Suo materno aiuto per le continue difficoltà che emergono sia nelle vite private che nella città.

È possibile immergersi in questa storia secolare tutti i giorni del mese di Agosto, con orario base dalle 17.00 alle 20.00.

Gli orari saranno soggetti a variazioni, in quanto nel periodo del Solenne Novenario dell’ Assunta, la Cattedrale e la Chiesa dell’Immacolata resteranno aperte sino a tarda serata, per permettere a chiunque di far visita alla Celeste Regina e alla mostra a Lei dedicata.