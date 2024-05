Moschiano tra le “grandi” del calcio a 5 La corsa scudetto della “Dalia Management” continua

Tra poche ore i giovani protagonisti di un scalata tra le “grandi” del calcio a 5 nazionale di una squadra irpina tenteranno di aggiungere un altro gradino alla vetta e ad un’impresa che già è riuscita nello scorso campionato, ma nel Regionale.

Infatti la Dalia Management e’ Campioni D’Italia Under 19 Regionale, dove mai nessuna squadra campana ci era riuscita prima.

Oggi proprio a Moschiano si giochera’ la gara di andata dei Quarti di Finale play off Scudetto con la Fortitudo Pomezia. Si tratta dei ragazzi della Dalia Management, la squadra di Moschiano che ha come consulente Roberto Dalia, il talent scout e l’anima del gruppo. La società guidata dal presidente Antonio Santaniello e da Russo Carmine e Dino Sepe. I protagonisti di questa nuova impresa calcistica sono principalmente mister Nino Rinaldi e i suoi giovani calciatori. A partire dai portieri

La Marca Angelo, Siniscalchi Alex, Roque Gustavo e ai calciatori: Castaldo Lorenzo,

Frongillo Ettore, Pisano Valerio, Cava Nello,

Thierry Henry, Brenin Pereira, Silvestri Tiago,Casalino Michele(Capitano), Manzi Fiorello, Moschiano Fulvio. La Dalia Management ha già vinto il Girone R Under 19 Nazionale, arrivando davanti a squadre di serie A come Napoli,Feldi Eboli, Sandro Abate, Sala Consilina e poi eliminando nei play off scudetto la Sandro Abate, Feldi Eboli, Benevento. Ora giocherà questa fase ai quarti, con l’andata in casa ed il ritorno in trasferta, contro la Fortitudo Pomezia, una delle società piu’ blasonate della serie A. Chi passerà il turno si qualificherà per la Final Four Scudetto che si terrà a giugno in Emilia Romagna. La Dalia Management e’ già Campione D’Italia Under 19 in carica, ma con le squadre dei campionati regionali, ora però cercherà l’impresa anche nel campionato nazionale, dove MAI nessuna campana ci riuscita prima e quindi fare il DOUBLE, Scudetto Regionale e Scudetto Nazionale in 2 anni, sarebbe qualcosa di storico ed ineguagliabile.