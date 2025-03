Moschiano, sindaco e consiglieri: niente lezioni da chi ha abbandonato i suoi elettori

MOSCHIANO- “Non accettiamo lezioni di “alta” politica da chi ha lasciato soli i propri elettori”. E’ questa la prima risposta che il sindaco di Moschiano Sergio Pacia e la sua amministrazione affidano per replicare alla nota del gruppo “Le Nostre Radici per Moschiano”, intervenuto sulla questione scuola, volantino e Clinica Parco degli Ulivi. “E’ stupefacente e anche un po’ comico ricevere lezioni di “alta politica” da chi ha preso a schiaffi le dinamiche democratiche abbandonando in massa i banchi dell’opposizione (per la prima volta nella storia di Moschiano, bel primato!!) lasciando da soli i propri elettori- si legge nella nota- Pensano di fare politica tramite questo fantomatico “gruppo civico online” per mascherare la loro fuga politica. Potremmo chiamarli” I fuggitivi della minoranza”. A loro diciamo che le battaglie politiche si fanno nelle sedi opportune e non attraverso i social e\o i comunicati stampa, nascondendosi dietro all’anonimato”. Poi c’è la risposta nel dettaglio alle questioni sollevate dal gruppo: ‘Entriamo nel dettaglio e rispondiamo ai fuggitivi in merito alle osservazioni di alta politica”” A partire dalla “questione palestra: si parla di presunte criticità già da anni; e allora come mai gli organi preposti hanno dato l’ok ad utilizzare questa struttura? Era agibile o non lo era? E’ del tutto evidente che la palestra era perfettamente funzionante e in condizioni di ospitare il centro vaccini ed è lecito pensare che le criticità sono subentrate successivamente senza che sia stato fatto nulla, anche in termine di manutenzione, per risolverle, se non qualche telefonata alla ditta costruttrice dopo molto tempo dalla chiusura dei lavori”. E non può mancare il caso della scuola: “Scuola: è stata chiusa totalmente “grazie” ad un esposto agli organi superiori firmato da un altro fantomatico “gruppo mamme” . La questione scuola ci sta particolarmente a cuore e siamo in continuo contatto con tutte le Istituzioni per trovare una soluzione, vagliando tutte le opzioni possibili e percorribili. Per ora abbiamo messo a disposizione, come Comune, un pulmino per accompagnare i bambini nelle scuole limitrofe E comunque anche in questo caso potremmo dire: ma cosa è stato fatto in passato? Altre strutture: giacchè ci siamo se non lo sapete ve lo diciamo noi. Ci sono problemi e criticità in tutte le strutture di proprietà del Comune perché in questi anni sono state abbandonate a sé stesse: la biblioteca abbandonata a se stessa, la pubblica illuminazione( l’impianto presenta numerose criticità) (!) e persino il Cimitero che avete menzionato. Questo è quello che abbiamo ereditato, cari cittadini, ma non ci lamentiamo. Conosciamo bene tutte le problematiche e puntiamo a risolvere tutti i problemi, lavorando quotidianamente in silenzio. Tutto ciò sarà reso pubblico anche con appositi incontri che faremo con la cittadinanza”. Sindaco e amministrazione annunciano anche il tema della prossima replica: “la prossima volta parleremo anche delle indennità di carica perchè la cagnara continua ancora. Spiegheremo tutte le ragioni che ci inducono a fare delle scelte e daremo le cifre reali dell’operazione, così cerchiamo di finirla una volta per tutte”.