Moschiano, le reliquie di San Carlo Acutis per la sua prima celebrazione liturgica

MOSCHIANO- Due giorni di grande fede nel Vallo di Lauro per la prima celebrazione di San Carlo Acutis, dopo la sua canonizzazione avvenuta il 7 settembre scorso. Quelli organizzati dalla Parrocchia di Maria Ss della Carita’ di Moschiano per la sua festa liturgica, che commemora la sua vita e la sua morte, avvenuta all’ età di quindici anni il 12 ottobre del 2006. In questa occasione giungeranno nel comune del Vallo di Lauro le reliquie di San Carlo Acutis. Il programma delle celebrazioni partirà sabato 11 alle ore 18 ci sara’ l’ accoglienza della reliquia di San Carlo Acutis presso l’edicola della Madonna (situata nelle palazzine di Capomoschiano). Seguirà un corteo dei fedeli fino alla chiesa del SS. Rosario. Alle 18:30 si procederà con la recita del Rosario e la Santa Messa Capomoschiano. Al termine della Messa, le reliquie saranno portate solennemente in processione fino alla chiesa parrocchiale in piazza. La serata di celebrazione sarà conclusa con |’adorazione eucaristica, animata dal gruppo “Servi di Cristo Vivo – Carlo Acutis”. Nella mattinata di domenica 12 ci sara’ la Celebrazione della prima festa liturgica di San Carlo Acutis. Le sante messe si svolgeranno alle ore 8:30 e 11:00 con benedizione della reliquia.