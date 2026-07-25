Moschiano, il vicesindaco Aschettino dichiara “guerra” al sacchetto selvaggio

MOSCHIANO. Sacchetti dell’immondizia abbandonati in diversi angoli del paese e una diffusa mancata osservanza del calendario della raccolta differenziata. È questo lo scenario riscontrato in questi ultimi giorni sul territorio comunale che ha fatto scattare la dura e definitiva reazione dell’Amministrazione comunale di Moschiano. Il vicesindaco Carmine Aschettino esprime profondo sdegno, ma soprattutto un forte rammarico per una situazione intollerabile che sta colpendo anche il cuore del centro storico. “Siamo profondamente rammaricati da questo scenario. — afferma Aschettino — Abbiamo lanciato appelli pubblici e cercato di sensibilizzare la cittadinanza. Abbiamo puntato sul dialogo, ricordando che il rispetto del decoro urbano si basa su semplici e fondamentali regole civiche e comportamentali. Regole che non possiamo assolutamente permetterci di violare se vogliamo bene alla nostra comunità. Purtroppo, dobbiamo constatare che la nostra linea della tolleranza e dell’invito al buon senso è stata ignorata”. Il problema non riguarda solo l’abbandono selvaggio, ma anche la disattenzione verso le turnazioni settimanali per il conferimento dei rifiuti (come l’umido, la plastica o l’indifferenziato nei giorni stabiliti), creando problemi igienico-sanitari nel centro abitato. “Segnaliamo ancora una volta, con fermezza e sdegno, questa situazione che si sta registrando da diverse settimane. — sottolinea il vicesindaco di Moschiano — Adesso la misura è colma, non ne possiamo più. Proprio per questo motivo, ci muoveremo d’intesa con Irpiniambiente per monitorare il corretto conferimento dei sacchetti. La fase della sola tolleranza è definitivamente finita”. D’ora in avanti la linea sarà quella della massima severità, senza più alcuna eccezione per nessuno. “La stragrande maggioranza dei cittadini di Moschiano ama il proprio paese e differenzia correttamente — evidenzia il Vicesindaco — Non permetteremo a una minoranza di incivili di deturpare il territorio. Chi verrà colto sul fatto a violare le regole e a conferire i rifiuti in modo irregolare sarà immediatamente identificato. Saremo costretti a prendere seri provvedimenti e a rispondere con dure sanzioni amministrative”.