Moschiano- Forino, uno stralcio per attivare subito una corsia

MOSCHIANO- Uno stralcio dai fondi destinati all’opera completa per attivare subito una corsia. E’ quanto emerso ieri mattina a Palazzo Caracciolo dove si è svolta una Conferenza dei servizi per il “Progetto lavori di riqualificazione Ss 403 Santa Cristina (Moschiano-Forino) 1 stralcio”. Presenti la Provincia e i comuni principalmente interessati: Forino, Lauro e Moschiano. Per quest’ultimo c’erano il sindaco Sergio Pacia e l’assessore Mario Mazzocca. Il consigliere provinciale Pino Graziano invece ha partecipato in diretta telefonica anche in rappresentanza di Lauro. Parere favorevole di tutti. Ora bisognerà attendere l’autorizzazione paesaggistica. Si procederà poi come previsto: 350mila euro dalla Provincia per un primo intervento, così da sbloccare una corsia; l’anno prossimo saranno impegnati altri 350mila con la Santa Cristina che tornerà praticabile a due corsie.