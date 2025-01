Moschiano, dissequestro dell’officina, resta ai sigilli il deposito nel mirino dei Carabinieri Forestali

MOSCHIANO- Dissequestrata un’officina di riparazioni e di gommista, resta invece ancora sotto sequestro l’area adibita a deposito degli pneumatici. E’ la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona a seguito dell’istanza presentata dall’ avvocato Antonio Mercogliano, difensore del titolare dell’attivita’ (denunciato per illecita gestione dei rifiuti l’art. 256 d. lgs. n. 152/2006 nonché per il reato di cui all’art. 29 quaterdecies del

medesimo d. lgs) per ottenere il dissequestro dell’attività di autoriparatore e gommista nonché il dissequestro temporaneo dell’area esterna dove è stata accumulata un’ingente quantità di rifiuti speciali, per poter procedere al loro

smaltimento. Nonostante il parere negativo della Procura, il Gip ha ritenuto che “risultano mancanti le condizioni

per mantenere il sequestro preventivo dei locali adibiti all’ attività di autoriparatore e gommista”. La difesa, con una consulenza tecnica, ha dimostrato che per l’attivita’ non è necessario il rilascio né dell’autorizzazione integrata ambientale né dell’autorizzazione unica ambientale. Per questo motivo il giudice ha disposto il dissequestro definitivo dei locali destinati all’attività di autoriparatore e gommista.

Lo stesso magistrato ha respinto la richiesta di dissequestro temporaneo della porzione dell’area esterna, dove si trova un ‘ingente quantità di rifiuti speciali ove costituiti da circa 1.000 pneumatici fuori uso di varie misure e da circa 40 cerchioni in ferro. Per questa area, infatti, la Procura ha evidenziato la necessità di procedere preventivamente alla caratterizzazione rifiuti speciali, anche per verificare se si tratta di rifiuti pericolosi o meno.