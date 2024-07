Moschiano, Consiglio comunale senza opposizione: dimessi tutti i candidati

MOSCHIANO- Con le dimissioni di Enza Dalia e Antonio Santaniello, gli ultimi due consiglieri che avevano ricevuto la convocazione per la surroga e dopo poche ore hanno formalizzato la loro scelta di non entrare in consiglio, il civico consesso di Moschiano non ha più una minoranza. Tutti i rappresentati della compagine guidata dall’ex primo cittadino Rosario Addeo, il primo a dimettersi insieme al consigliere Fioravante Santaniello, con una durissima nota sulle amministrative svolte a giugno, uno ad uno i rappresentanti della compagine di “Le nostre radici per Moschiano” hanno seguito la scelta del candidato sindaco, motivando “per ragioni personali” quella che è stata la rinuncia ad uno scranno tra i banchi della minoranza nel civico consesso moschianese. Nessun consigliere di minoranza in aula per confrontarsi con la maggioranza guidata dal neo primo cittadino Sergio Pacia. Un caso sicuramente senza precedenti in Irpinia e con pochi simili analogie nel resto del Paese. Cosa succederà ora? Il consiglio di fatto va avanti con la sola presenza dei rappresentanti della civica guidata da Sergio Pacia. Bisognerebbe capire se ci saranno o meno iniziative da parte della Prefettura. A quanto pare, almeno fino ad oggi, non ci sono stati segnali dalle parti di Palazzo di Governo su questa vicenda. Molto probabile che l’ ex sindaco Addeo convochi una conferenza per denunciare nuovamente il caso, tra l’altro secondo quanto scritto dallo stesso Addeo, già al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.