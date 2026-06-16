Moschiano celebra il 140° anniversario dell’Incoronazione della Madonna della Carità: fede, devozione e partecipazione popolare

Una giornata di intensa spiritualità e profonda partecipazione popolare ha segnato le celebrazioni per il 140° anniversario dell’Incoronazione della Madonna della Carità, uno degli eventi religiosi più sentiti dalla comunità moschianese.

Tantissimi fedeli hanno preso parte alla solenne cerimonia che ha visto la presenza del Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, il quale ha compiuto il suggestivo rito della deposizione della corona d’oro sul capo della venerata statua della Madonna. Un gesto carico di significato che ha rinnovato il legame di fede e devozione che da oltre un secolo unisce il popolo di Moschiano alla sua Patrona.

La celebrazione è stata caratterizzata da momenti di intensa preghiera, raccoglimento e commozione. La folla ha gremito il santuario e le aree circostanti, testimoniando ancora una volta quanto sia viva e radicata la devozione verso la Madonna della Carità.

Presente alla cerimonia anche il sindaco Sergio Pacia, che ha partecipato insieme alle autorità civili e religiose, condividendo con la cittadinanza un momento di grande valore spirituale e identitario.

La ricorrenza ha rappresentato non solo un’occasione di fede, ma anche un importante momento di unità per l’intera comunità, riunita attorno ai valori della tradizione, della solidarietà e dell’appartenenza. Il 140° anniversario dell’Incoronazione resterà nella memoria collettiva come una giornata storica, capace di unire generazioni diverse sotto lo sguardo materno della Madonna della Carità, simbolo di speranza, protezione e amore per il popolo di Moschiano.