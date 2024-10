MoscatiMaps, l’app che guida l’utente all’interno della Città ospedaliera

Facilitare gli spostamenti all’interno della Città ospedaliera e guidare virtualmente l’utente fino all’arrivo nel punto d’interesse. Sanità sempre più digitale all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato attivato un nuovo sistema informativo che consente ai cittadini, attraverso il proprio telefono cellulare, di trovare agevolmente il reparto, l’ambulatorio, il laboratorio, il cup ticket, etc. all’interno del plesso di Contrada Amoretta. Si tratta di un’applicazione, denominata MoscatiMaps, disponibile gratuitamente negli store per smartphone iOS e Android, che fornisce all’utente, attraverso una mappa che indica, in maniera dinamica, la propria posizione rispetto alla struttura ospedaliera, il percorso ottimale da seguire per arrivare all’area in cui è diretto, fornendo anche indicazioni sull’ubicazione degli ascensori e dei tragitti alternativi.

«L’Azienda Moscati – afferma il Direttore generale, Renato Pizzuti – guarda a un modello di salute pubblica che mette la persona al centro e muove dalle sue esigenze per rendere i servizi sempre più accessibili e fruibili. La digitalizzazione in sanità è un processo che non può essere ignorato, ma che va favorito per migliorare l’esperienza del paziente, ridurre le frammentarietà organizzative a tutti i livelli e ottimizzare i processi sanitari».

Il nuovo servizio, gestito dall’Unità operativa Sistemi Informativi, è già operativo ed è a disposizione anche un QR Code per scaricare l’applicazione. Grazie alla navigazione indoor, abilitata dal bluetooth tramite sensori posizionati all’interno dell’ospedale che trasmettono dati per la localizzazione ai dispositivi mobile e progettata in maniera simile ai servizi internet geografici, il paziente e il visitatore saranno accompagnati passo dopo passo all’interno della Città ospedaliera.