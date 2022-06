Moscati, prorogata sospensione senza stipendio per i sanitari No vax

In prima battuta lo stop all’attività lavorativa (con azzeramento della retribuzione) era stato previsto fino al 15 giugno, ma con il decreto legge Riaperture è stata introdotta una modifica che riguarda appunto la proroga del periodo di sospensione in caso di inadempimento rispetto all’obbligo vaccinale, che è stato esteso fino alla fine dell’anno per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. Fino alla stessa data – si legge nel decreto – rimane il green pass per visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.