Esauriti, in due giorni dall’attivazione del servizio di prenotazione telefonica, i 70 posti disponibili per le visite e gli esami strumentali gratuiti da effettuare presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi del prossimo 20 ottobre.

Pertanto si comunica lo stop alle prenotazioni e la disattivazione del numero telefonico dedicato.