Moscati: Emanuele, il giovane di Manocalzati, lascia la Rianimazione dopo 25 giorni

Emanuele O., 19 anni, originario di Manocalzati, ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dopo un lungo periodo di cure intensive. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Dopo oltre tre settimane di assistenza medica, è stato estubato e trasferito in un reparto di degenza ordinaria grazie ai progressivi miglioramenti delle sue condizioni.

La notizia del suo miglioramento ha suscitato grande gioia tra i residenti di Avellino e provincia. Tifoso dell’Avellino Calcio, Emanuele ha ricevuto numerosi messaggi di affetto da amici e sostenitori. Anche i membri del gruppo di tifosi hanno voluto esprimere la loro vicinanza: nei pressi dell’ospedale è comparso uno striscione con l’augurio di un pronto ritorno a casa.

Il reparto di Rianimazione, diretto dal dottor Angelo Storti, ha seguito Emanuele con dedizione, contribuendo al suo recupero. La comunità locale continua a sostenere il giovane e la sua famiglia in questo percorso di guarigione.