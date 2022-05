Moscati, deceduta 85enne di Altavilla nell’area Covid del Pronto Soccorso

È deceduta questa mattina, nell’area Covid del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati, una paziente di 85 anni di Altavilla Irpina, trasportata ieri nel reparto di emergenza della Città ospedaliera.

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 17 pazienti: 5 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 12 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera, in particolare 8 in Malattie Infettive, 2 in Geriatria, 1 in Urologia e 1 in Neurologia.