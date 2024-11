Moscati, convegno sul tema “Un donatore moltiplica la vita”

La manifestazione odierna “Un donatore moltiplica la vita”, organizzata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania e dalla Direzione Generale dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, ha un’elevata valenza etico-sociale, in quanto promuove la cultura della donazione, uno dei valori più nobili della persona umana. Donare è un atto d’amore e di altruismo verso gli altri, un gesto necessario per salvare la vita umana. L’iniziativa di oggi è volta a promuovere l’attività di informazione sul tema della donazione degli organi e del midollo osseo, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle procedure di donazione e sugli effetti che ne conseguono al donatore, fugando ogni dubbio e ogni erronea credenza. Viene altresì sottolineata l’importanza della solidarietà quale valore cardine di una società che guarda a chi è in difficoltà e a chi soffre. Appare quanto mai necessaria un’attività di sensibilizzazione, oltre che di educazione, sul tema donazione, un vero e proprio gesto d’amore verso l’altro ma anche verso se stessi. La Polizia di Stato è particolarmente sensibile a queste iniziative e, in occasione dell’evento odierno, la Lamborghini Urus, autovettura della Polizia di Stato preposta all’impiego di servizi speciali, tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma, testimonia la vicinanza e la collaborazione della Polizia di Stato con le Organizzazioni Mediche e Sanitarie impegnate nel trapianto di organi.