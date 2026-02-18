Moscati, deliberato il Percorso Codice Argento per i pazienti anziani fragili

Un percorso dedicato, strutturato e multidisciplinare per rispondere in modo più efficace ai bisogni dei pazienti anziani fragili che accedono al Pronto soccorso. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha deliberato il Percorso assistenziale Codice Argento, uno strumento organizzativo pensato per intercettare precocemente la fragilità geriatrica e garantire una presa in carico appropriata e tempestiva.

La scelta nasce da un dato significativo: dall’analisi dei flussi aziendali relativi al 2025 è stato stimato che il 20-25 per cento degli accessi al Pronto soccorso ha riguardato pazienti anziani, spesso affetti da pluripatologie, in politerapia e con ridotta autonomia. Una quota rilevante che ha reso evidente la necessità di un percorso dedicato, capace di coniugare appropriatezza clinica, integrazione professionale e continuità delle cure. Il documento elaborato prevede l’introduzione del Codice Argento Dinamico (DSC – Dynamic Silver Code), uno strumento di stratificazione del rischio già validato in ambito scientifico, che consente, fin dal triage, di individuare precocemente il livello di fragilità del paziente attraverso l’attribuzione di un punteggio basato su variabili cliniche e assistenziali. In base alla classe di rischio, vengono attivati specifici livelli di presa in carico, con eventuale consulenza geriatrica multidimensionale entro tempi definiti e avvio di percorsi di dimissione protetta e continuità assistenziale. Geriatra, infermiere con funzione di case manager, assistente sociale, bed manager e fisioterapista definiranno il setting assistenziale più appropriato, facilitando la continuità delle cure e riducendo ricoveri e accessi ripetuti. «Il Codice Argento – dichiara il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito – rappresenta una delle azioni concrete che abbiamo messo in campo per migliorare l’organizzazione complessiva del Pronto soccorso. I numeri ci dicono che una parte significativa degli accessi riguarda pazienti anziani fragili: a loro dobbiamo garantire cure sempre più appropriate, tempi di attesa adeguati e un’integrazione reale tra ospedale e territorio. È una risposta strutturale a un bisogno crescente della nostra comunità».

L’attivazione del Codice Argento sarà accompagnata da una fase sperimentale – finalizzata a ottimizzare la procedura e a testare concretamente il funzionamento dell’équipe multidisciplinare, verificando tempi di presa in carico, appropriatezza organizzativa e impatto sull’attività del Pronto soccorso attraverso specifici indicatori di monitoraggio – per poi trovare piena operatività al completamento dei lavori in corso di ampliamento della superficie dell’area di emergenza.

Il percorso coinvolge in modo integrato più soggetti, sia interni, come Medicina d’Urgenza e PS, Geriatria, Direzione Medica dei Presidi, sia esterni, in raccordo con i servizi territoriali, per garantire appropriatezza clinica, continuità delle cure e riduzione degli accessi e dei ricoveri impropri.