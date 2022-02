Operaio irpino morto sul lavoro: si torna in aula

Riprenderà oggi il processo per la morte dell’operaio Emilio Merlino, schiacciato da un pannello mentre si trovava a lavoro nello spiazzale di una ditta di Manocalzati.

È attesa per oggi la ripresa del processo per la morte di Emilio Merlino, 60enne avellinese rimasto schiacciato sotto il peso di alcuni pannelli di cartongesso nel 2018, mentre si trovava nello spiazzale di una ditta di materiale edile a Manocalzati (Avellino), al confine fra Atripalda e San Potito Ultra (Avellino). Il capitolo sicurezza è al centro del processo.

Gli investigatori, nella scorsa udienza, hanno ricostruito la genesi dell’indagine, spiegando come si era arrivati all’indentificazione dei due titolari della ditta dove è avvenuto l’incidente mortale.