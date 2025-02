Morte e pestaggio in carcere, i penalisti incrociano le braccia: inerzia nonostante le denunce

AVELLINO- Un’ astensione per denunciare la situazione in cui versa la Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino, “da tempo teatro di episodi di violenza, come peraltro già più volte segnalato dalla Camera Penale Irpina ed, in particolare, dai responsabili dell’ Osservatorio Carcere della Camera Penale in seguito alle visite effettuate presso la casa di reclusione”. Quella proclamata dalla Camera Penale di Avellino per il prossimo undici marzo. Nella delibera del Consiglio Direttivo, si leggono i motivi che hanno portato alla nuova protesta da parte della Camera Penale. A partire dal “fatto che alcuni giorni fa un giovane detenuto è deceduto all’interno dell’istituto penitenziario in seguito ad un malore, e che sul drammatico episodio sta indagando la Procura di Avellino per stabilire le cause del decesso; del fatto che questa tragedia è accaduta in un periodo nel quale l’Unione delle

Camere Penali Italiane, in ambito nazionale, e la Camera Penale Irpina, in ambito locale, hanno provveduto ad effettuare innumerevoli segnalazioni e a far scattare allarmi sulla gestione sanitaria delle carceri (e dell’istituto irpino in particolare)”. Vicenda a cui si è aggiunto “qualche giorno dopo rispetto a questo drammatico evento, un detenuto è stato vittima di un violento pestaggio all’interno del carcere avellinese (peraltro videoregistrato con un cellulare e diffuso su diversi social networks, nonché ripreso sulle Pagine online del quotidiano “II Mattino ): del fatto che, secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori sarebbero stati gli stessi compagni di detenzione della vittima; subito dopo il pestaggio, l’uomo è stato spostato in un’ala della sezione femminile per ragioni di sicurezza, per poi essere trasferito qualche giorno dopo in un’altra struttura campana”. Rispetto a tutto ciò i penalisti hanno sottolineato come: “la Camera Penale Irpina non può e non deve rimanere inerte ed insensibile dinanzi a tale situazione, tenuto conto del fatto che nulla è cambiato successivamente alla già indetta astensione dello scorso dicembre; che, a fronte della complessiva inerzia dimostrata dagli organi competenti rispetto ai fatti innanzi descritti non si può non assumere, nuovamente, l’iniziativa di protesta più vibrata tra quelle disponibili”.