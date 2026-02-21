Morra de Sanctis, Carabinieri denunciato imprenditore: sospesa attività commerciale

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un artigiano 50 enne del posto, per scarico illecito di acque reflue industriali.

Nello specifico, i militari accertavano che presso un’azienda dedita all’attività artigianale nel settore meccatronico era presente un sistema stabile di collettamento munito di vasche e disoleatore, dal quale le acque reflue industriali e di prima pioggia venivano scaricate direttamente sul nudo terreno, in assenza di autorizzazione.

Alla luce dei fatti accertati, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino il titolare dell’opificio resosi responsabile di aver commesso il reato di scarico illecito di acque reflue industriali, procedendo a sospendere l’attività produttiva.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.