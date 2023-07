Moretti dopo la sentenza: “Al voto con la massima fiducia”

Parla Moretti, sindaco di Solofra, il quale sottolinea che le sentenze non si commentano ma si accettano, in pieno spirito democratico. L’attuale amministrazione è già pronta alla nuova sfida elettorale che, viene specificato, sarà affrontata con grande serenità.

Nicola Moretti si dice forte di un consenso che non è stato messo in discussione dalla magistratura amministrativa, che ha invece ritenuto sostanziale un banale errore formale avvenuto all’interno dei seggi 3 e 5.

Per questo motivo, ribadisce il sindaco, ci sentiamo pronti e fiduciosi a rimetterci di nuovo al giudizio dei nostri cittadini, che già un anno fa ci hanno scelto alla guida di Solofra, a maggior ragione dopo questi primi 365 giorni di amministrazione, caratterizzati da una serie di iniziative e attività che stavano cambiando il volto della nostra città, facendole ritrovare entusiasmo, vitalità e decoro.

“Una sola cosa mi dispiace: la nostra cittadinanza è stata costretta a un nuovo periodo di stress e incertezza, e ora anche a una fase di stasi amministrativa che li penalizzerà inevitabilmente. Purtroppo a questo i nostri oppositori non pensano, accecati unicamente solo da uno spirito di rivalsa. Per fortuna sono poi i cittadini a giudicare i comportamenti di ognuno, per questo torniamo al voto con la massima fiducia”