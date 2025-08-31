Morano all’apertura de “Il Mondo al Contrario-Festival delle Idee Libere” a Civitanova Marche.

Domenica 31 agosto 2025, dalle 17:00 alle 23:00, allo Shada di Civitanova Marche, sarà inaugurata la mostra d’arte “Patriots Project”, nell’ambito della giornata culturale “Il Mondo al Contrario – Festival delle Idee Libere”.

Ideata dal lucano Giulio Curatella, delegato nazionale alla cultura del movimento Il Mondo al Contrario (MAC), la mostra non si limita a proporre un percorso artistico, ma si presenta come un vero manifesto culturale, con l’obiettivo di stimolare riflessione e confronto sui valori, le radici e l’eredità della civiltà occidentale. Un progetto coraggioso e non convenzionale, che fonde arte, comunicazione e impegno civile.

Tra i relatori del convegno di apertura ci sarà il saggista e politico irpino Sabino Morano leader del primo Team Vannacci d’Irpinia nonché vicecommissario della Lega per la provincia di Avellino.

-L’azione metapolitica- afferma Morano-è oggi fondamentale per ricostruire le radici di un mondo Occidentale allo sbando, con grande piacere ho raccolto l’invito di Giulio Curatella aderendo con entusiasmo a questa pregevole iniziativa-

ll patriottismo, quindi, inteso come identità che diventa azione, come forza di un popolo che non rinuncia alle sue radici e le trasforma in soluzioni per il domani, questo lo spirito della manifestazioni nelle intenzioni dei suoi ideatori.