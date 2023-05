Morano: “Da Rotondi parole di verità e buon senso su una vicenda complessa”

«Leggo con stupore la lettera del sindaco di Grottaminarda sull’incontro tenutosi ieri a Sturno sul Polo Logistico e del suo dispiacere rispetto all’intervento dell’onorevole Gianfranco Rotondi».

A intervenire sul dibattito in corso per la realizzazione della Piattaforma Logistica in Valle Ufita è il leader dell’associazione metapolitica “Primavera Meridionale” Sabino Morano.

«Mi sembra che venga rimproverato all’onorevole Rotondi di aver detto come stanno realmente le cose. Purtroppo è una situazione molto complicata di fronte alla quale ci troviamo e dispiace leggere certe considerazioni». Il riferimento è alla lettera aperta scritta dal sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera sull’esito dell’incontro indetto a Sturno dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia e al quale è intervenuto il deputato avellinese.

«Sembra quasi che, in questa provincia, si sia così abituati ad essere presi in giro che quando un esponente politico dice la verità sembra che abbia detto qualcosa di sbagliato o abbia dimostrato un disimpegno rispetto ad una vicenda oggettivamente complessa. Dire all’opinione pubblica come stanno realmente le cose sembra non venga apprezzato. Ciò la dice lunga sul livello di percezione della realtà» conclude Morano.